وفـاة شخص وإصابة آخر نتيجة حـادث سير على طريق دمشق - درعا

تدهورت مركبة نوع ( زاذ دايو ) مغلقة نتيجة خلل فني في المركبة عند طريق دمشق – درعا , مقابل بلدة الوردات.

على الفور تم إسعاف المصاب ونقل المتوفي إلى مشفى الصنمين من قبل عناصر حاجز لنقطة عسكرية بالقرب من موقع الحـ.ادث.

حضرت دوريات من مركز شرطة الطرق العامة في خبب وتم إزالة آثار الحادث وتنظيم الضبط اللازم.

تهيب إدارة المرور بالإخوة السائقين ضرورة تفقد جاهزية المركبة وخاصة قبل السفر وتؤكد على عدم تجاوز حدود السرعات المحددة على الطرق حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع الحوادث.

وزارة الداخلية السورية