كيف تجتاز العائلة أيام الامتحانات

تعاني الأسرة من فترة “الامتحانات” في كل عام حرصاً على أبنائها ونجاحهم وتفوقهم، حيث يسيطر عليها القلق والتوتر النفسي، لذا لا بد من بعض الخطوات التي توضح كيفية التعامل مع الأبناء خلال هذه الفترة..

يقع العامل الأكبر فى المذاكرة على الآباء لأنهم كما يوفرون لأولادهم الدروس والكتب، عليهم أيضاً توفير جو هادئ يساعدهم على المذاكرة والتركيز، فيجب البعد عن الشجار أمام الأولاد وخاصة فى فترة الامتحانات فهذا يقع بالسلب على حالتهم النفسية.



يقع بعض الأبناء فى مغالطة “المقارنة والتركيز على أعلى الدرجات” فيقوم بالمقارنة بينه وبين فلان آخر قد حصل على درجات عالية، لا اصنع فى نفس ولدك فرقاً أنه مميز عن غيره حتى فى الدراسة، فلا تجعل فى نفسه شيئاً من الحقد ولو بسيط أن والده يرى آخر أفضل منه.



مراعاة الحالة النفسية مهم جداً، فالشدة على الأولاد تجعلهم يلجؤون إلى الحفظ دون الفهم، وذلك هرباً من الشدة التي يتعرضون لها من الجانب الأسري أو المدرسي.



بعض الترويح والمرح لن يضرا شيئاً شرط مراعاة تنظيم الوقت.



غرس الثقة بالنفس في الأولاد وأنهم قادرون على اجتياز تلك الفترة بنجاح.



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