تنزيل ٣٢ ألف صوص فروج في منشأة صيدنايا  

04-06-2022

تنزيل ٣٢ ألف صوص فروج في منشأة صيدنايا  

بدأت المؤسسة العامة للدواجن تنفيذ المرحلة الثانية لاستثمار سلفة المليار ليرة  بتنزيل 32 ألف صوص فروج (روص 308) لتربيتهم في منشأة دواجن صيدنايا حيث تم توزيعهم على أربع حظائر ضمن الوحدة الخامسة الخاصة بتربية الفروج.
 
وتفقد مدير عام المؤسسة الدكتور سامي أبو الدان تجهيزات الحظائر من معالف ومشارب ونشارة أرضية وتعقيم، إضافة لمعاينة الصيصان الواصلة من حيث الحيوية والوزن كما تم إعطاء التعليمات اللازمة لفريق عمل المنشأة لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لتخطي أي عقبة تعترض سير العملية الانتاجية. 

وشاركه بالاشراف مدير الصحة الحيوانية بالوزارة الدكتور حسين سليمان.


تشرين

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