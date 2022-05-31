أول سفينة شحن روسية تغادر ميناء ماريوبول

أفادت وكالة "نوفوستي" بمغادرة سفينة الشحن "استراخان" التي تحمل العلم الروسي ميناء ماريوبول وعلى متنها شحنة من المعدن المدلفن وذلك لأول مرة منذ تحرير المدينة.

وبحسب الوكالة فإن السفينة غادرت الميناء بمنتجات معدنية مدرفلة منتجة في مصانع ماريوبول.



توقفت في الميناء للتحميل لمدة يومين: لم تكن العملية سريعة، حيث تم التحميل بواسطة رافعة عائمة. لا تزال رافعات الميناء غير نشطة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الميناء أثناء القتال.

وفي 20 مايو، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي قد حرر بالكامل أراضي مصنع آزوفستال.

وتعود المدينة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، فقد تم استئناف تشغيل النقل العام على بعض الطرق، وتعمل السلطات على إعادة تأهيل المرافق العامة واستعادة إمدادات المياه والطاقة.

المصدر: نوفوس