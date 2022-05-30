التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولة اعتراضاتهم للاشتراك في المسابقة المركزية

30-05-2022

التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولة اعتراضاتهم للاشتراك في المسابقة المركزية

أصدرت وزارة التنمية الإدارية مجموعة قرارات تضمنت أسماء المقبولة اعتراضاتهم للاشتراك في المسابقة المركزية التي تجريها وذلك بعد دراسة الاعتراضات من قبل وحدة التدقيق والإشراف المركزية.

وأوضحت الوزارة أن المدرجة أسماؤهم في هذه القرارات باتوا مقبولين للتقدم إلى الامتحان التحريري المؤتمت والاختبار العملي المؤتمت الخاص بمسابقة التوظيف كل حسب فئته.

وأكدت الوزارة أنه تم الأخذ بالاعتراضات المقدمة لتصحيح معلومات البيانات في قرارات القبول السابقة مشيرة إلى إدخال التصحيحات مباشرة على المنظومة الالكترونية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع الجامعات لإصدار قوائم توزيع المتقدمين على أماكن إجراء الامتحان والاختبار خلال الاسبوع القادم.

وكانت الوزارة حددت مواعيد التقدم للامتحان بتاريخ 11-6 للفئة الأولى و12-6 للفئة الثانية ومواعيد التقدم للاختبار بتاريخ 18-6 للفئتين الثالثة والرابعة و19-6-2022 للفئة الخامسة.

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