وزارة الكهرباء تتصدى لتسرب التجهيزات ذات الجودة المتدنية إلى السوق السورية

أكد معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أنه قريباً سيتم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية اللازمة لمعالجة وضع الأسواق السورية التي تعرضت لتسرب تجهيزات سيئة إليها خلال سنوات الحرب، حيث سيتم وضع لصاقة مطبوعة على كل الأجهزة (كالألواح الضوئية وإنفرتر البطاريات والمدخرات) من أجل ضبطها وبيان جودتها، ولتكون وفقاً للمواصفات المطلوبة.

وأشار قرموشة إلى إنه يتم العمل على إنشاء مخبرين بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء، أحدهما في المنطقة الجنوبية بصحنايا، ومخبر آخر في المنطقة الساحلية سيكون في الخدمة بينما تصل التجهيزات، مبيناً أن المورد هو الذي سيقوم بفحص المواد التي يدخلها، ولن يكون هناك مجال للتلاعب بهذا الأمر بعد اليوم.

وأوضح قرموشة أنه تم إعلام المديرية العامة للجمارك لفحص كل ما يدخل إلى البلاد من لواقط طاقة، أما التي تدخل بطرق غير شرعية لن يكون لها فحص أو ملصقات وبالتالي يمكن التعرف إليها.

المصدر: شام إف إم