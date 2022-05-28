زراعة 566 هكتارا من الخضار الصيفية في القنيطرة
يواصل فلاحو محافظة القنيطرة حصاد وجني المحاصيل الشتوية سواء البعلية أو المروية وخاصة البقولية منها، حيث أكد مدير الزراعة في القنيطرة المهندس أحمد قاسم ذيب أن نسبة حصاد محصول البيقية وصلت إلى 32% وبلغت المساحة المحصودة 784 هكتارا من أصل المساحة المزروعة 2464 هكتارا، ويعد محصول البيقية من أهم المحاصيل العلفية التي يعتمد عليها مربو الثروة الحيوانية كأعلاف لمواشيهم في المحافظة، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير نحو 130 هكتارا وبنسبة حصاد 5% من أصل المساحة المزروعة والبالغة حوالي 2700 هكتار.
وأضاف ذيب: إن حصاد المحاصيل البقولية الغذائية بدأ ولاسيما محصول الفول ، حيث بلغت المساحة المحصودة 144 هكتارا من أصل 375 هكتارا بنسبة 38% كما بلغت مساحة البازلاء المحصودة 12 هكتارا من أصل المساحة المزروعة 734 هكتارا بنسبة 16% بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول العدس 6%، وبذلك يكون مجموع المساحات المحصودة من المحاصيل البقولية العلفية والغذائية 1070 هكتارا من أصل 6273 هكتارا مزروعة .
من جهة أخرى أشار ذيب إلى أن فلاحي المحافظة بدأوا بتنفيذ خطة الزراعات الصيفية حيث بلغت المساحات المزروعة من خضار ومحاصيل صيفية مختلفة ( بندورة - خيار - سمسم - ذرة صفراء - فاصولياء - حمص - باذنجان - بامياء ) 566 هكتارا من أصل المساحة المخططة والمقررة والبالغة 1800 هكتار بنسبة تنفيذ 32% حتى تاريخ 23/5/2022 .
تشرين
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