العثور على جثمان سوري مفقود بهولندا

عثر على جثة الشاب السوري “جهاد جافو” (33عاماً)، يوم الأحد الماضي، مرمية في القناة المائية بمدينة Bruchterveld الهولندية، حسبما أوردت “الدي ستينتور” المحلية.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة لم تؤكد أو تستبعد ما إذا كان ماضيه مع “الحشيش” له علاقة بالجريمة او لا، مشيرة إلى أن الشاب المقيم في مدينة “انيشخده” الهولندية، غادر حفلة عيد ميلاد طفله الأكبر ولم يعد منذ أكثر من 5 أشهر على الإبلاغ عن فقدانه .

الصحيفة قالت إن راكبي الدرجات كانوا في رحلة على طول القناة في Bruchterveld ، عندما رأوا شيئا غريبا يطفو على وجهة الماء ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه مما دعاهم لاستدعاء الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن “جهاد” المفقود منذ كانون الأول من العام الماضي، كان متورطا مع “المجرمين”، بحسب ما ذكرت الشرطة في بداية هذا العام، وهو على الارجح ما أدى الى مقتله.

وقال متحدث باسم الشرطة ان لديها “مؤشرات” على حدوث ذلك، دون أن يوضح ما هي هذه القرائن.

وولد “جهاد” في 10 كانون الثاني 1989 في مدينة حلب السورية، ولم تكن لغته الهولندية جيدة، حيث عاش لفترة مع زوجته وطفله، بعد ان انتقل من المانيا الى هولندا، وفقا للصحيفة.

وكشفت الصحيفة أنه في نيسان من عام 2017، داهمت الشرطة المنزل 8 المستأجر وضبطت مزرعة للقنب، كان لدى “جهاد” ما يزيد قليلاً عن(400 نبتة) هناك، لافتة إلى أن حدث ذلك في وقت تم فيه اعتقال المزيد من جنسيات أجنبية في منطقة “تفينتي”.

وعندما مثُل ( جهاد) أمام المحكمة في 2018، لم يكن هناك محام يدافع عنه، هو نفسه لم يحضر، وحُكم عليه غيابيًا، بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، ودفع أكثر من 2500 يورو يدين بها لشركة Enexis.