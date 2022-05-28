وصول طلاب من لبنان والمناطق الساخنة لتقديم امتحانات الشهادة العامة

أعلنت مديرية التربية في ريف دمشق عن وصول دفعة من الطلاب السوريين القادمين من لبنان، لتقديم امتحانات الشهادات العامة.

وعرضت صفحة المديرية على "فيسبوك" صوراً لوصول الطلاب، ونقلت عن مدير تربية ريف دمشق، ماهر فرج، أن أعداد الطلاب الذين عبروا الحدود السورية اللبنانية مساء يوم الجمعة وصل إلى ٢٥٣ طالباً وتلميذاً، منهم ٩٣ طالباً متقدماً للشهادة الثانوية العامة و ١٦٠ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي

وأشار مدير التربية إلى جهود الجهات المعنية كافة لتأمين دخول الطلاب ووصولهم إلى مراكز الاستضافة المخصصة لهم والتعاون الكبير بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق وإدارة الهجرة والجوازات ومنظمة الهلال الأحمر وباقي الشركاء، لافتاً إلى تأمين الاستضافة للدفعة الواصلة في مركزي الروضة ويابوس.

وكان يوم الجمعة، شهد دخول ١٤٠٨ طلاب من منطقتي منبج وجرابلس في شمال شرق سوريا، إلى مديرية تربية حلب، لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تمّت استضافتهم في ٨ مراكز إقامة.

كما وصل اليوم أيضاً عبر معبر الطبقة ١٠٤٠ طالباً من منطقتي عين العرب وصرين لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، يرافقهم ٢٤ مشرفاً تربوياً، أقاموا في أربعة مراكز للإستضافة.

من جانبها، أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي لصحيفة "تشرين" أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأبناء لجميع الطلاب الوافدين من محافظات حلب وإدلب ودير الزور خلال اليومين الماضين.

وقالت إنه تمّ إجراء ١٤٥٠ مسحة في حلب و ١١٢ في دير الزور و١٨ في إدلب حتى الآن من قبل الفرق الصحية للصحة المدرسية ومديريات الصحة، وكانت المسحات جميعها سلبية.

وأشارت الطواشي إلى فرز فرق صحية لمراكز الاستضافة كافة في المحافظات الخمس التي ستستضيف الطلاب الوافدين وهي: حلب ودير الزور والرقة وحماة وريف دمشق؛ بهدف تقديم الرعاية الصحية لهم خلال فترة إقامتهم في هذه المراكز، إلى جانب وجود مرشدين نفسيين لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للطلاب.

ولفتت إلى وجود تعاون مع منظمات دولية لتأمين مستلزمات النظافة والتعقيم كافة من صابون وكلور و منظفات ومعقمات كحولية، إضافة الى الكمامات وذلك للمراكز والطلاب المقيمين فيها، وجميع الأطر التي ستقدم خدمات تعليمية لهم.