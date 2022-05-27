إدارة الأمن الجنائي تلقي القبض على أحد المتعاملين مع المواقع الالكترونية المشبوهة.

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لغايات مشبوهة، والإساءة لمؤسسات الدولة.

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على المدعو ( وسام. م ) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن مرفأ اللاذقية والعاملين فيه وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة بعد كف يده عن العمل من مرفأ اللاذقية لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها ، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

تدعو وزارة الداخلية الاخوة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

وزارة الداخلية السورية