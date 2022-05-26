قانون روسي جديد للراغبين بالتطوع في القوات المسلحة

وافق مجلس الفيدرالية في روسيا في اجتماع الأربعاء، على قانون بشأن إلغاء سقف العمر السابق للراغبين بالتطوع في صفوف القوات المسلحة للمواطنين الروس والأجانب على حد سواء.

وقبل نفاذ التعديل الجديد، كان يحق للمواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما إبرام عقد الخدمة العسكرية.

وجاء في المذكرة التفسيرية: "يُقترح إلغاء الحد الأعلى للسن والذي يمنح للمواطنين (الروس والأجانب) حق إبرام العقد الأول في السلك العسكري".

وقال نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف في اجتماع لمجلس الفيدرالية إن "الروس والأجانب سيبرمون العقود الأولى للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الخمسين".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أقر مجلس الدوما مشروع القانون ذي الصلة في القراءة الأولى.

وأثناء التصويت، أيد 159 من الأعضاء مشروع القانون، مع امتناع شخص واحد عن التصويت.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 30 نيسان، مرسوما بشأن دعم الأنشطة التطوعية في دونيتسك ولوغانسك، والذي ينص أيضا على دفع 5 ملايين روبل لعائلات المتطوعين الذين لقوا حتفهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.