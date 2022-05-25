لجنة مربي الدواجن تُبشّر بعدم انخفاض أسعار الفروج في سوريا

باتت اللحوم شبه محظورة لدى نسبة كبيرة من السوريين بسبب ارتفاع أسعارها المزمن، لاسيما اللحم الأبيض (الدجاج أو الفروج) حيث تعاني الأسواق السورية من أزمات متتالية لأسعار الفروج المرتفعة دون وجود أية ضوابط قادرة على تحجيم الارتفاع المتكرر والكبير لأسعار الدجاج.



سواء خلال الأشهر القليلة الماضية لا سيما منذ رفع الدعم الحكومي عن الكثير من السلع والخدمات في سوريا، برزت أزمة ارتفاع أسعار الفروج بشكل كبير.



وكشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد ما نقلت عنه صحيفة الوطن أن تصريف الفروج حالياً يعتبر ضعيفاً جداً نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن إضافة إلى تركيز المواطنين خلال الفترة الحالية على شراء البازلاء والفول والثوم من أجل المؤونة ونتيجة لذلك نجد أن أسعار الفروج تنخفض في السوق.



وعن تكلفة الفروج أوضح حداد أن كيلو الفروج يكلف المربي بحدود 7500 ليرة وتم تحديد سعر الكيلو في النشرة التموينية الأخيرة بـ7200 ليرة، لذا فإن المربي وفقاً للأسعار المحددة في النشرة التموينية يعتبر خاسراً.



ولفت في تصريحاته إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشتري الفروج من المسالخ ولا تقوم بشرائه من المربين وتقوم بتحديد سعر الفروج وقطعه في نشراتها وفقاً للأسعار التي تشتري بها المسالخ التي تقوم بدورها بتخفيض الأسعار بشكل يومي تقريباً من أجل تصريف البضائع الموجودة لديها.



وأشار إلى أن المسالخ تستجر الفروج من المربين بسعر أقل من التكلفة، حيث تشتري كيلو الفروج بسعر 6500 ليرة، الأمر الذي كبد المربين خسائر كبيرة خلال الأيام العشرة الماضية، وحالياً يحاول المربون الضغط على المسالخ من أجل رفع السعر وبيع الكيلو بـ7 آلاف ليرة ليخفضوا خسائرهم.



وأضاف مبيناً أن المسالخ تأخذ الفروج من المربي وتتفق معه على سعر محدد للكيلو، ثم بعد بيعه في السوق تعطيه سعراً أقل من المتفق عليه تحت ذريعة أن سعر المبيع منخفض والتصريف قليل.



وعن إنتاج الفروج بين حداد أنه ازداد بعد انتهاء العيد بنسبة تقارب 20 بالمئة، مرجعاً سبب الزيادة إلى عودة نسبة من المربين إلى التربية مع تحسن الطقس، إضافة إلى توفر صيصان التربية بشكل أكبر وتراجع أسعارها مع تراجع سعر الفروج مؤخراً.



موضحاً أن سعر صوص التربية اليوم بحدود 600 ليرة بعد أن كان منذ أسابيع قليلة بحدود 1800 ليرة.



فيما أفاد بخصوص توافر الأعلاف وأسعارها في السوق أن هناك قلة في مادة كسبة فول الصويا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها مؤخراً حيث وصل سعر الكيلو لحدود 3500 ليرة، على حين أن مادة الذرة الصفراء متوافرة وسعر مبيعها في السوق انخفض ووصل حالياً لحدود 2250 ليرة.



وشدد حداد على ضرورة قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخزين كميات كبيرة من الفروج خلال فصل الصيف الحالي من أجل طرحها في السوق خلال فصل الشتاء القادم، باعتبار أن تكلفة الفروج في الصيف أقل من تكلفته في الشتاء.



وفي ختام حديثه استبعد حداد انخفاض سعر الفروج خلال الأيام القادمة لأكثر من السعر الرائج في السوق حالياً.



ومنذ منتصف عام 2020 تزايدت استغاثات قطاع الدواجن في سوريا للتعجيل في إنقاذه قبل وقوعه في الركود مع ظهور مؤشرات خطيرة على تراجع إيرادات العاملين فيه بسبب تكاليف الإنتاج ونقص السيولة بسبب استفحال أزمة الليرة السورية.



ومنذ ذلك الحين أقرت الحكومة السورية خطة تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج الدواجن وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة عن العمل، في محاولة لانتشال القطاع من أزماته جراء شح السيولة النقدية.



وذكرت وكالة الأنباء "سانا" أن الخطة التي اقترحتها وزارة الزراعة تتضمن دعما ماليا مباشرا لمربي الدواجن بقيمة 9 مليارات ليرة .



وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 9600 مدجنة عائدة للقطاع الخاص منها أكثر من 7500 مدجنة مرخصة لمختلف الأنواع توقفت 50 بالمئة منها عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تشكل نسبة 75 بالمئة من التكاليف.