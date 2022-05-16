العجاج يحرم الحسكة من الكهرباء

16-05-2022

العجاج يحرم الحسكة من الكهرباء

تسببت الرياح الشديدة والأجواء السديمية التي سيطرت على محافظة الحسكة بقطع التيار الكهربائي عن المحافظة وقطع الطرق لتي تربطها بالمحافظات الأخرى أو التي تربط مناطق المحافظة بعضها ببعض، وذلك بسبب انعدام الرؤية نتيجة العاصفة الغبارية – العجاج -التي هبّت عليها ليلة أمس.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة مسؤول قطاع الكهرباء المهندس أكرم الديري : إن العاصفة الغبارية أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في المحافظة جراء خروج خط الطبقة البواب 230 ك. ف لنقل الطاقة من الخدمة.

وأكد الديري أن الورشات الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء تقوم بالكشف على الأعطال الحاصلة على مسار الخط من أجل إصلاحه وإعادته إلى الخدمة من جديد بأسرع وقت ممكن. مبيّناً أن العواصف الغبارية التي تهب على المنطقة عادة ما تتسبب بانهيار أبراج نقل الطاقة ضعيفة التحمل بسبب قيام ضعاف النفوس بفك أجزاء من تلك الأبراج وسرقتها.

تشرين

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