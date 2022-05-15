أسعار بعض أصناف الخضار ستنخفض 50 %.. ما السبب ؟!

كشف مصدر في سوق الهال بمحافظة اللاذقية، أن إنتاج الخضر الباكورية يدخل حالياً مرحلة الذروة ما يشير إلى انخفاض أسعار بعض الأصناف بنسبة 50 % عن الفترة السابقة.

المصدر أوضح أن «زيادة الإنتاج والظروف الجوية المؤاتية لنضج الخضر في موسم العروة الربيعية، أدت إلى انخفاض عدد كبير من الأنواع ما أدى إلى زيادة العرض في السوق»، مبيناً في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن الإنتاج حالياً في ذروته وفق الخط البياني لإنتاج أي مادة.

وحول الأسعار، بيّن المصدر أن «البطاطا المحلية نضجت بموسم العروة الربيعية إضافة للبطاطا الواردة من مصر، ما أدى إلى انخفاض سعرها ويباع الكيلو بالجملة في سوق الهال بين 1800 وألفي ليرة والمصرية 2400 ليرة للكيلو، والباذنجان بين 600 – 700 ليرة للكيلو بالجملة، والبازلاء انخفضت إلى ألفي ليرة للكيلو بالجملة بعد أن كانت بـ7 آلاف ليرة».

وأضاف إن «الفول الأخضر تراجع ليسجل سعراً بالجملة بين 500-600 ليرة للكيلو، والبصل إلى 400 ليرة للكيلو، والبندورة تتجاوز 3 آلاف ليرة للكيلو بالجملة، قائلاً إن سبب عدم انخفاض سعرها يعود لتصدير المادة إلى الخارج.

ووفقاً للنشرة التموينية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار البطاطا تراوحاً بين 2200 – 2700 ليرة للكيلو الواحد، والبندورة البلاستيكية بين 2600- 3000 ليرة للكيلو، الخيار البلاستيكي بين 600 – ألف ليرة، مقابل 1500 -2000 ليرة لكيلو الخيار البلدي، وسجل الباذنجان تراجعاً إلى ألفي ليرة، والكوسا إلى 1800 ليرة للكيلو، مقابل تسجيل سعر كيلو الفول تفاوتاً بين 600 – 1200 ليرة حسب نوع وحجم الحبة منه.

وبحسب لنشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، تم تحديد سعر الخسة بين 400 – 600 ليرة حسب حجمها، في حين كانت تباع بين 1000 – 1500 ليرة، والبازلاء تتراوح بين 2500 -3000 ليرة، والملفوف بين 2200 – 2400 ليرة، مقابل 800 ليرة لكيلو البصل، و900 ليرة للثوم الفريك من النوع الأول.