أسعار الخضار تنخفض بشكل ملموس في الحسكة

28-04-2022

أسعار الخضار تنخفض بشكل ملموس في الحسكة

شهدت أسعار مختلف أصناف الخضار في أسواق مدينة الحسكة انخفاضاً ملموساً مع نهاية الأسبوع الحالي تراوح بين 10 إلى 25 بالمئة مقارنة مع أسعار الأسبوع الفائت .

وبحسب أسعار مبيع الخضار المفرق في سوق الهال بمركز مدينة الحسكة صباح اليوم فقد بلغ سعر كيلوغرام البندورة أو الخيار 2200 -2500 ليرة سورية والبطاطا 1800 -2000 ليرة والباذنجان 2000 ليرة ومثله الكوسا والبازلاء الخضراء الحب 5000 ليرة والفول الأخضر الحب 2000 ليرة.

فيما بلغ بصل الفريك 700 ليرة والثوم الأخضر 500 ليرة فيما تباع باقات الحشائش الخضراء / بقدونس – جرجير – نعناع – خس صغير / بسعر 250 ليرة للباقة الواحدة .

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف أوضح أن غالبية مواد الخضار التي تباع في الوقت الحالي في أسواق الحسكة يتم توريدها من المحافظات السورية الأخرى وارتفاع السعر أو انخفاضه يتعلق بمدى توفر المادة في الأسواق إضافة إلى عدم رغبة التجارة في الحفاظ عليها وتخزينها لفترة زمنية طويلة كي لا تتعرض للتلف مع ارتفاع درجات الحرارة ما يؤدي إلى طرح كميات كبيرة منها لدى الباعة المفرق ما يؤدي إلى توفرها وانخفاض سعرها.

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