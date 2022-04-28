فراس الخطيب يبدأ مهامه بتدريب زاخو العراقي

قاد السوري فراس الخطيب أول وحدة تدريبية له مع فريقه الجديد زاخو العراقي، بعد ساعات قليلة من التوقيع على عقده الرسمي مع إدارة النادي.

ويستعد زاخو لمواجهة أربيل ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز، التي ستقام السبت المقبل، في ملعب فرانسو حريري.

ويسعى الخطيب لتصحيح مسار زاخو بعد النتائج السلبية في مرحلة الإياب، وتعويض حالة التراجع، باستعادة نغمة الانتصارات المفقودة منذ عدة أدوار.

وقال نجم الكرة السورية السابق فراس الخطيب في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لنادي زاخو اليوم “نسعى لترميم صفوف الفريق، وتحقيق أفضل النتائج في المباريات المقبلة”.

وواصل الخطيب “أنا سعيد جدا بقبول المهمة، وفور اتصال إدارة زاخو بي وافقت على العرض”.

وتابع “لدي ذكريات جميلة مع زاخو، ولعبت معهم لفترة قصيرة، وأتطلع لنجاح تجربتي معهم مجددا وهذه المرة على رأس الهرم التدريبي”.

وختم “إن شاء الله سأكون على قدر المسؤولية، في تقديم الفرحة لجماهير زاخو العاشقة لكرة القدم، وسأعمل بأقصى جهد لتحقيق الأفضل، رغم قصر الفترة”.