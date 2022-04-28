انخفاض أسعار الأعلاف 25 بالمئة

أكد مدير عام المؤسسة العامة الأعلاف عبد الكريم شباط أنه تم تأمين كميات كبيرة من المواد العلفية وطرحها بالأسواق بالتعاون مع الجهات الوصائية، حيث بلغت الكمية نحو 113 ألف طن أي بحدود 103 مليارات ليرة تم طرحها بالسوق المحلية بأسعار مناسبة الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار المواد العلفية بعد أن ارتفعت أسعارها مؤخراً في الأسواق 40 بالمئة نتيجة الأحداث الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية.



شباط أضاف إن الانخفاض الذي طرأ على الأسعار يعتبر مقبولاً وخاصة أنه وصل إلى حدود 25 بالمئة علماً أنه لا يمكن أن نتجاهل أن ارتفاع أسعار العلف عالمي ولاسيما الذرة والكسبة التي يتم استيرادها للأسواق السورية باعتبارها من أساسيات المواد العلفية في معامل الدواجن. موضحاً أن زيادة الأسعار على المواد العلفية في سورية أكثر من غيرها من الدول سببه أيضاً العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والصعوبات على المستورد وغيرها.

وبالارقام ذكر المدير العام أن المؤسسة قامت بشراء 62 ألف طن نخالة بلغ متوسط قيمتها 43 مليار ليرة سورية وشراء نحو 9.100 طن آلاف كسبة صويا قيمتها بنحو 19.5 مليار ليرة وكذلك قامت بشراء نحو 16 ألف طن ذرة قيمتها بلغت نحو 20 مليار ليرة أي بمجموع ما يقارب 83 مليار ليرة.



وذكر شباط أن المؤسسة قامت حالياً بالتعاقد على شراء 50 ألف طن من الذرة بقيمة 84.500 مليار ليرة وبالمجمل تكون المبيعات قد بلغت 167 مليار ليرة لتاريخ نهاية 20/4/2022 أي تم تأمين 138 ألف طن، باعت المؤسسة منها 113 ألف طن قيمتها 103 مليارات ليرة.. وأضاف إن هناك دورات علفية جديدة لكل أنواع الثروة الحيوانية وللدواجن والأبقار والأغنام والجواميس وغيرها وقريباً دورة علفية للأسماك خلال الأسبوع القادم.

وذكر شباط أن المؤسسة قامت أيضاً بزيادة المقننات العلفية للأغنام من 4 كغ للرأس إلى 10 كغ يومياً مع الدواجن والأبقار وغيرها الأمر الذي ساهم أيضاً في انخفاض أسعار المواد العلفية بالأسواق المحلية بشكل ملموس حيث انخفض سعر مادة الذرة إلى 1950 ليرة بعد أن وصل إلى 2450 كذلك مادة الصويا التي وصل سعرها إلى 3300 قد انخفض إلى نحو 2900، ومادة النخالة من 1400 ليرة إلى نحو 900 ليرة.

وأكد أن أسعار منتجات الدواجن في الأسواق تخضع للعرض والطلب لافتاً إلى أنه عندما ارتفعت أسعار الأعلاف ارتفعت أسعار منتجات الدواجن لكن الغريب أنه عندما انخفضت الأسعار وتم تأمين الأعلاف لم نلاحظ أي انخفاض بالأسعار على هذه المنتجات هذا ينطبق على معظم المواد التي سعرها يخضع للعرض والطلب أكثر من السعر الحقيقي.



وأشار شباط إلى أن المؤسسة تقوم أيضاً بجلسات تفاوض لشراء مواد علفية من الذرة والكسبة والشعير وبصدد الإعلان خلال الأسبوع القادم عن شراء 50 ألف طن أخرى من مادة الذرة.

وبين أن تأمين 140 ألف طن حتى الآن من المواد العلفية ومن ثم 113 طناً بشكل يومي على مدار العام هو أمر مهم وإنجاز كبير في هذه الظروف، مبيناً أن المؤسسة طالبت من الحكومة إنشاء مجفف بكلفة تصل نحو 9.800 مليار وبطاقة إنتاجية 500 طن في الساعة في دير حافر بحلب. مشيراً إلى أن معمل تل بلاط يعمل حالياً بطاقة إنتاجية ممتازة وكذلك معمل الوعر بحمص ومعمل الأعلاف بـدمشق وحماة التي يسير العمل فيها بوتيرة جيدة.

وبين أن المؤسسة أعلنت أيضاً افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الدواجن بكل فروعها وفق مقنن 500غ من الذرة الصفراء و300غ كسبة صويا و200غ نخالة للطير الواحد، وذلك في المنشآت التي تحتوي على 5000 طير أو أقل و400غ من الذرة الصفراء و300غ كسبة صويا و200غ نخالة للطير الواحد في المنشآت التي تحتوي على أكثر من 5000 طير. كما مددت المؤسسة الدورة العلفية الحالية الممنوحة لمربي الأغنام والماعز في كل الفروع وعدلت المقنن العلفي فيها.



الوطن