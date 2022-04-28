الجزائر تلوّح بفسخ عقد الغاز مع إسبانيا حال تغيير وجهته

لوّحت الجزائر بفسخ العقد بين شركة الطاقة الوطنية «سوناطراك» والمشترين الإسبان في حال طرأ أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا.

جاء ذلك من خلال رسالة تحذيرية أرسلتها وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية إلى إسبانيا تؤكد فيها أنّ أيّ تغيير في وجهة الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا قد يؤدي إلى «فسخ العقد».

وأكّدت الوزارة، في بيان، أن «كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجّه إلى إسبانيا لأيّ وجهة غير منصوص عليها في العقد يعدّ إخلالاً بأحد بنوده، ما قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط سونطراك بزبائنها الإسبان».



وقد تلقّى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب «اليوم بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي ــــ الأوروبي». وأفاد البيان بأن الشروع في هذه العملية سيكون اليوم أو غداً.