سبب اختيار اللون الأزرق لمقاعد الطائرة

غالباً ما يتم اختيار مقاعد الطائرات باللون الأزرق، لكن هل فكرت ما السبب وراء ذلك الاختيار؟ ولماذا اللون الأزرق دون غيره؟



وفقاً لعلماء بريطانيين، يربط معظم الأشخاص اللون الأزرق بالأمان والثقة. وهذا أمر مهم جداً حتى بالنسبة للركاب الذين يعانون من رهاب السفر جواً.

ووفقاً للبحث، يتخذ 90٪ من الأشخاص قراراً لا شعورياً بشأن جاذبية الشركة اعتماداً على ألوان العلامة التجارية.

إضافة إلى ذلك، هناك سبب عملي وراء اختيار شركات الطيران للمقاعد الزرقاء، وهو الأوساخ والبقع والخدوش تكون أقل وضوحاً على هذا اللون. وبذلك، يمكن استخدام هذه المقاعد لفترة زمنية أطول مقارنةً بالمقاعد المغطاة بألوان فاتحة.

أما عن خامات الأقمشة التي تدخل في صناعة المقاعد فيمكن صنعها إما بجلد أو قماش صناعي. كقاعدة في الطائرات المستخدمة للرحلات الطويلة مثل الرحلات عبر المحيط الأطلسي. يتم تنجيد المقاعد بالقماش لأنها تسمح للجلد بالتنفس.

وتبعا لذلك لن يتعرق الركاب أو يعانون من أي إزعاج.

لكن الجلد الاصطناعي يعمل بشكل مثالي للرحلات القصيرة، إنه مقاوم للتآكل للغاية، لذا حتى المشروبات المنسكبة لن تترك بقعاً