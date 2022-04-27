البالة ملاذ السوريين لشراء ملابس العيد

شهدت أسواق الملابس الأوروبية المستعملة “البالة” في دمشق، انتعاشاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة وضعف القدرة الشرائية لدى السوريين.

يقول “فيصل الموسى” بائع ملابس مستعملة في دمشق، لجريدتنا، إن «الإقبال على شراء الألبسة المستعملة جيد لأن كلفتها أقل، حيث أن العائلة المكونة من 5 أشخاص تستطيع شراء كسوتها للعيد بـ 150 ألف ليرة سورية من البالة، في حين أن تكلفة الكسوة الجديدة ستكلفها نحو مليون ليرة سورية».

ويشير “الموسى” إلى «استيرادهم الملابس المستعملة من الدول المجاورة لكن ارتفاع تسعيرة الرسوم التي تدفع للجمارك على طرفي المعبر الحدودي، جعلهم يتوجهون لإدخالها بطرق غير شرعية».

ويوضح أنهم يشترون الملابس المستعملة بالكيلو غرام فيما تصل تكفلتها حسب الصنف والوزن، وأعطى مثالاً على ذلك أن سعر الطن يبلغ 200 دولار أمريكي حالياً».

ويؤكد الموسى أن «الملابس المستعملة شهدت ارتفاعاً بأسعارها مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب تقلب سعر الصرف، لا سيما أن البائعين يشترونها بالدولار»، موضحاً أن «سعر الجاكيت ارتفع إلى 25 ألف ليرة سورية بعد أن كان يباع بخمسة آلاف ليرة، وتراوح ثمن ملابس الأطفال من 2000 إلى 10 ألاف ليرة أما الملابس النسائية فإن مبيعها يتراوح من 5ألاف إلى 20 ألف ليرة».

بدورها، تقول “ميس الدرويش” لجريدتنا إن «زوجها موظف وراتبه لا يكفي لشراء الملابس الجديدة»، مشيرة أنها «تشتري لأطفالها الثلاثة من “البالة” ذات الصناعة الأوروبية لأنها أرخص ثمنا وأكثر جودة».

وبينت أن «شراء قطعة ملابس جديدة يكلفها خمسة أضعاف البالة فإذا أرادت شراء جاكيت جديد فثمنها يبلغ في الحد الأدنى 100 ألف ليرة في حين أنها تستطيع شراء جاكيتين من الملابس المستعملة بسعر يتراوح بين 20 إلى 30 ألف».

ولم تسلم أسعار الملابس في البالة أيضا من الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 50 بالمئة عن العام الفائت، فقد وصل سعر الجاكيت الرجالي أو النسائي إلى 50 ألف ليرة سورية، وسعر الحذاء إلى 45 ألف والكنزة الجيدة إلى 20 آلاف والبنطال ما بين 10-20 ألف .

وبلغ سعر الجواكيت الولادي 15 ألف ليرة سورية، والبناطيل الولادي 7-8 آلاف ليرة، والكنزات الولادي بين 5-8 آلاف ليرة سورية، في حين تنخفض تلك الأسعار المذكورة للرجالي والنسائي والولادي على بسطات البالة خارج المحال للنوعيات الأقل جودة لتتراوح أسعار القطع ما بين ألفي ليرة سورية و10 ألف ليرة لكن القطع غالباً تكون معابة.

ورغم ارتفاع أسعار الملابس في البالة، فإنها أقل 100% تقريباً من أسعار الملابس المصنعة محلياً في سوريا بجودة عالية، حيث وصل سعر البنطال لـ 90 ألف ليرة سورية وأكثر في المولات، بينما بدأت الأسعار من 40-60ألف ليرة في الأسواق وتدرجت صعوداً تبعاً للسوق والمنطقة والنوع.

وتشهد محال البالة في دمشق وريفها انتشاراً كبيراً وتلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين، الفقراء منهم لتلبية احتياجاتهم بأقل الأسعار والأغنياء أيضا كموضة لشراء الماركات العالمية، وتنتشر بسطات البالة بكثرة في جرمانا والدويلعة والمزة شيخ سعد إلى جانب المحلات المليئة بثياب البالة.