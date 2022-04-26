للموسم الثاني على التوالي .. قمح وشعير الحسكة البعل خارج الإنتاج

هيثم العلي:

أعلنت مديرية زراعة الحسكة أن جميع المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير البعل للموسم الحالي خرجت من دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف وتوقف هطول الأمطار منذ ما يقارب الشهر.

الحسكة وللعام الثاني على التوالي تخرج فيها المساحات البعلية للمحصولين عن الإنتاج والتي تقدر بما يقارب 500 ألف هكتار، حيث تحول بعضها لاسيما في مناطق الشمالية وريفي الحسكة والقامشلي إلى مراع يقوم الفلاحون بتأجيرها لمربي الثروة الحيوانية لكي ترعى فيها حيازاتهم الحيوانية مقابل مردود مادي يتفق عليه الجانبان فيما تكبد فلاحو المنطقة الجنوبية والشرقية خسائر كاملة نتيجة عدم نمو المحاصيل فيها وعدم صلاحيتها كمراع.

أوضح مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة جلال بلال خلال تصريح لجريدتنا، أن المساحة المزروعة بالقمح البعل بلغت 243500 هكتار والشعير البعل 249900 هكتار، مشيراً إلى أن جميعها وفي مختلف مناطق الاستقرار الزراعي خرجت عن الإنتاج نتيجة ضعف نمو النبات بسبب قلة الهطول المطري وتوقفه منذ ما يقارب الشهر، مضيفاً أن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة ساهم في جفاف التراب والنبات.

وفيما يتعلق بمحصولي القمح والشعير المرويين اللذين تبلغ المساحة المزروعة بهما نحو 103 آلاف هكتار، بيّن بلال أن واقع نموهما جيد ويبقى تقدير إنتاجهما مقترناً بالظروف الجوية خلال الفترة القادمة.

محافظة الحسكة قبل الحرب، كانت تعد سلة سوريا الغذائية، حيث وتنتج كمية أقماح سنوياً تتراوح بين مليون ونصف ومليوني طن.

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