مبيعات اللحوم لا تتجاوز 25 %.. الأسعار سترتفع بشكل جنوني !

كشف أمين سر جمعية اللحامين بدمشق “#محمود_الحايك” في تصريح لجريدتنا أن «النسب المسموح ذبحها تتراوح بين 1500و1700 خاروف يومياً، و110 وسطياً بالنسبة للعجول في #دمشق»، مبيناً أن «نسبة المبيعات اللحوم لا تتجاوز 25 % بسبب الغلاء الذي طرأ على اللحوم الحمراء نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة ونقص الكهرباء وارتفاع أسعار #الأعلاف».

وأوضح أنه «في حال استمرار ذلك، فإن أسعار اللحوم سترتفع بشكل جنوني»، مؤكداُ أنه «مع ارتفاع الأسعار تكثر عمليات الغش»

ووفقاً لأمين سر الجمعية فإن «اللجنة الاقتصادية طالبت بعودة دور الجمعية الحرفية للحامين والقصابة في منح بيان جمركي لحركة مرور سيارات المواشي التي تحتاج إلى تسمين، منعاً من ارتفاع أسعار اللحوم والتهريب، بالمقابل فإن الجمعية قدمت العديد من الطلبات لمنع منح موافقات لتصدير الأغنام بهدف السيطرة على السوق وعدم رفع الأسعار بشكل كبير، كما تم تسليم دائرة الأسعار في تموين دمشق دراسة واقعية لأسعار اللحوم منذ ما يقارب عشرة أيام من أجل الموافقة عليها وإصدارها لكن ذلك لم يتم حتى الآن»



وقدر “الحايك” حاجة دمشق اليومية من لحوم الخروف بقرابة 2000 رأس من الغنم، وذلك بناء على تقديرات صالة الذبح الخاصة بدمشق وريفها، مشيرين إلى متوسط ذبح الخرفان بها يومياً يصل ما بين (900- 1000) رأساً في دمشق وما بين (200-300) رأساً في ريف دمشق، أما متوسط ذبح العجل بشكل يومي فيتراوح ما بين (150-200) رأساً في دمشق وما بين (70-120) رأساً في ريف دمشق ، أما متوسط ذبح الجمل فوصل إلى 10 أسبوعياً وفي ريف دمشق فقط



وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر كيلو لحم الخاروف لـ 45 ألف ليرة سورية وسعر كيلو لحم الغنم إلى 35 ألف ليرة سورية وكيلو لحم العجل الهبرة ما بين (28 -30) ألف ليرة سورية وكيلو اللحم المسوفة ما بين (20 -22) ألف ليرة سورية.