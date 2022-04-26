برلماني روسي يكشف عن وجود كنز استخباراتي في مصنع آزوفستال

أشار نائب في مجلس الدوما في روسيا فيكتور فودولاتسكي، إلى أن هزيمة الجماعات المسلحة في ماريوبول على يد القوات الروسية هي استكمال لعملية تحرير المدينة من المسلحين.

وأضاف فودولاتسكي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية “فان”: “نعم، لقد تم تحرير ماريوبول، بالأمس، في جميع أحياء المدينة، وزع متطوعونا كعك عيد الفصح على السكان، وأود التنويه إلى أنه طوال اليوم، لم يكن هناك رشقات من الرصاص، أو دوي انفجارات”.



واعتبر فودولاتسكي أن مجموعة المسلحين، المحاصرة في آزوفستال، “لا تشكل أي تهديد للمدنيين”، لأنها لا تملك القدرة على إطلاق النار أثناء الاختباء فيما يشبه “سراديب الموتى”، مؤكدا أن لديهم طريقان، “فإما الموت هناك من الجوع والعطش، أو الاستسلام”.

وتابع فودولاتسكي: “وفقًا للمعلومات التي وردت من الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، يترتب على ذلك وجود حوالي 150-180 ممثلًا مختلفًا لأجهزة المخابرات العسكرية لدول الناتو، كالفرنسيين والبريطانيين والألمان وممثلو دول أخرى”.

وأوضح: “قام المدربون المختبئون في سراديب الموتى بتعليم النازيين من قطاع اليمين (منظمة محظورة في روسيا) كيفية قتل المدنيين، فهؤلاء المدربين ليس لديهم طريقة أخرى سوى إقناع تلاميذهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام”.

إضافة إلى ذلك، يختبئ جنود من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماريوبول الصناعية، لكن غالبيتهم من مقاتلي كتيبة فوستوك القومية، التي تم تدمير معظمها بالفعل، بحسب الخبير.