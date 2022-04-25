الطلب على الفروج والبيض ينخفض.. مواطنون يشترون بالقطعة

كشف رئيس لجنة مربي الدواجن “نزار سعد الدين” أن «الطلب على الفروج والبيض انخفض بنسبة 15 % بعد مضي أكثر من عشرين يوماً من شهر رمضان قياساً للطلب في بداية شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «استهلاك الفروج من قبل المواطنين خلال شهر رمضان الحالي أقل بنسبة 40 % من الاستهلاك خلال شهر رمضان الماضي نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل التي ازدادت بنسبة 50 % مؤخراً، منوهاً بان نسبة لابأس بها من المواطنين يشترون الفروج بالقطعة».

وأضاف إنه «على الرغم من خروج نسبة كبيرة من المربين عن التربية فإن إنتاج الفروج والبيض حالياً يغطي الطلب نتيجة ضعف القوة الشرائية»، موضحاً أن «نسبة الذين يعملون بالتربية حالياً منخفضة جداً ولا تتجاوز 25 %».

وتابع أنه «على وزارة التجارة الداخلية أن تحصل على تكاليف الإنتاج سواء للفروج أم البيض من قبل وزارة الزراعة، لكنها لا تفعل ذلك وتقوم بوضع التسعيرة دون الرجوع لمربي الدواجن وهي في معظم الأحيان غير منصفة للمربي».

وأكد أن الوزارة تضع التسعيرة بناء على الأسعار الرائجة في السوق والتي تحدد بناء على العرض والطلب، مبيناً أن نسبة كبيرة من باعة الفروج يلتزمون بالأسعار التموينية الصادرة خوفاً من العقوبة التي أصبحت مشددة بناء على القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وبالنسبة لاستجرار السورية للتجارة للفروج من قبل مربي الدواجن خلال شهر رمضان بالتوازي مع زيادة الطلب عليه في صالاتها، أوضح سعد في تصريحات صحفية بأن السورية للتجارة لا تستجر الفروج أبداً من المربين وتقوم بشرائه بشكل مباشر من الأسواق مثل سوق الهال، وللأسف لم تقم بإبرام أي عقود مع مربين لشراء الفروج منهم رغم الوعود الكثيرة للقيام بذلك.