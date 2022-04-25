استمرار الحظر السعودي للحجاج السوريين

أوضح مدير الأوقاف ومدير الحج في وزارة الأوقاف حسان نصر الله لإذاعة ميلودي: أنه لا صحة للبيانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول افتتاح موسم الحج بشكل رسمي تحت إشراف وزارة الاوقاف وتخصيص السوريين بعدد من الحجاج.

وأكد نصر الله أن إجراءات الحج تتم بموجب اتفاقيات رسمية توقّع ما بين وزارة الأوقاف السورية و وزارة الحج السعودية وباقي الإجراءات اللاحقة تتم ضمن سياق هذه الاتفاقيات التي توقع بين الجانبين، علماً أن هذه الاتفاقيات لم توقع منذ أكثر من عشر سنوات.

واعتبر نـصر الـلـه أنه لا علاقة لوزارة الأوقاف بتلك البيانات نهائياً ولم تصدر عن الوزارة وإنما صدرت من جهات معادية للشعب السوري، لأن الحجاج السوريين عندما كانوا يخرجون من الجمهورية العربية السورية كانوا يخرجون تحت رعاية بعثة الحج الرسمية في وزارة الأوقاف وتضم هذه البعثة عدد من الجهات الرسمية كوزارة الداخلية، السياحة، النقل، الصحة، مؤسسة الطيران العربية السورية ومصرف سورية المركزي لذلك ان أمور الحج تكون ضمن معطيات رسمية ومراحل متعددة ولا تكون فجائية.

كما نوّه مدير الحج بأن وزارة الأوقاف لم تصدر أي بيان بالنسبة لافتتاح موسمة الحج أو أنه تم تخصيص الجمهورية العربية السورية بعدد محدد من الحجاج.

وجه مدير الحج تنبيه لكل المواطنين من مخاطر هذه الإعلانات ومن التسجيل لأداء فريضة الحج مع جهات غير معروفة وغير معتمدة لدى وزارة الأوقاف والتي تعتبر المعنية والرسمية لتنظيم شؤون الحج في الجمهورية العربية السورية،

كما أوضح مدير الأوقاف أنه في حال صدور أي إجراءات رسمية تتعلق بالحج وبتنظيم موسم الحج من داخل سورية ستكون برعاية وزارة الأوقاف وسيكون هناك إعلان مباشرة عن طريق مديرية الحج في وزارة الأوقاف وعبر الوسائل الرسمية المعتمدة.

وحول تساؤلات البعض لما لا تبادر وزارة الأوقاف؟ بيّن أن الوزارة تسعى في كل موسم وكانت توجه كتاب عن طريق وزارة الخارجية إلى وزارة الحج السعودية لتخصيص سورية بحصتها المحددة ولكن لا يتم الرد نهائياً.