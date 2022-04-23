القوات الروسية تدمر محطة لوجستية تحوي أسلحة غربية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 22 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة بينها محطة لوجستية قرب مدينة أوديسا لتخزين الأسلحة الغربية مشيرة إلى مقتل نحو 200 من المسلحين والمتطرفين الأوكرانيين خلال اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في موجز صحفي “عطلت صواريخ طويلة المدى وعالية الدقة تطلق من الجو محطة لوجستية في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا حيث تم تخزين مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية”.

وأضاف كوناشينكوف “أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية خلال اليوم 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة و11 نقطة تعزيز عسكري بالإضافة إلى أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية” مبيناً أن “خسائر المتطرفين القوميين بلغت أكثر من 200 فرد وأكثر من 30 مدرعة وعربة”.

وتابع كوناشينكوف “في مقاطعتي إليتشيفكا وكراماتورسك تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة أما في محيط بلدة نوفايا دميتروفكا فتم تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات “بوك إم 1″ وثلاث محطات رادار”.

وأوضح كوناشينكوف أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش والقوات الجو فضائية الروسية ضرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 79 منشأة عسكرية في أوكرانيا هي 6 مراكز قيادة و52 منطقة تمركز وتعزيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى 16 مستودعاً لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود كما تم تدمير 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في محيط بلدات كوراخوفكا ورومانوفكا وسيرغيفكا.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و110 مروحيات و541 طائرة دون طيار و264 نظام صواريخ مضاد للطائرات و2479 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و278 راجمة صواريخ و1081 مدفعية ميدانية وهاون و2321 مركبة عسكرية خاصة.