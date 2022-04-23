الاحتلال يمنع آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة

23-04-2022

الاحتلال يمنع آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة للاحتفال بسبت النور.

وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال كثفت منذ ساعات الصباح حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس وفي محيط الكنيسة والطرقات المؤدية إليها ولم تسمح إلا لأعداد قليلة من المسيحيين بالوصول إليها بينما ينتظر الآلاف على الحواجز.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح إلا لألف مصل بدخول الكنيسة في سبت النور ولـ 500 شخص فقط بدخول البلدة القديمة والوصول إلى ساحات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور لافتة إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة.

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