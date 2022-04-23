الحرارة مستمرة بالارتفاع وتحذيرات من اشتعال الحرائق

23-04-2022

الحرارة مستمرة بالارتفاع وتحذيرات من اشتعال الحرائق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع وتصبح أعلى من معدلاتها من /6_10/ درجات مئوية.

 ويكون الجو حاراً وسديمياً مغبرّاً خاصةً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبّات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم الأحد تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية والجنوبية والجبلية مع بقائها أعلى من معدّلاتها من /4_7/ درجات مئوية.

وتبقى أعلى من معدلاتها من /6_10/ درجات مئوية في باقي المناطق، كما يكون الجو سديمياً مغبرّاً بشكل عام وغائماً جزئياً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات_رعدية من المطر على المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون والبادية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز 60 كم/سا أحياناً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تثير الغبار خاصةً في تلك المناطق. 

وحذرت  المديرية من الارتفاع السريع على درجات الحرارة والأجواء المساعدة على اشتعال الحرائق في المناطق الحراجية والغابات، ومن الأجواء السديمية والسديمية المغبرة في المناطق الداخلية.

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