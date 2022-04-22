اختطاف سيرفيس بكامل ركابه وطلب فدية بالملايين 

تعرّض سيرفيس لنقل الركاب يوم الخميس الماضي لعملية خطف في ريف حمص على يد مجهولين طلبوا فدية مالية من ذوي أحد المخطوفين.

وقال إياد حرب أن شقيقه يامن حرب، يعمل كسائق سيرفيس لنقل الركاب وخرج من منزله في جرمانا بريف دمشق الخميس الماضي لتوصيل ركاب إلى الريف الحمصي.

وأضاف حرب ، أن شقيقه يعمل في نقل الركاب والعمال، حيث تعاقد مع عدة مكاتب في جرمانا لهذا الغرض، لكنه وبحسب ما أبلغت زوجته العائلة، خرج يوم الخميس الماضي وكان برفقته سيرفيس آخر عاد دون أن يتعرض للأذى وقال سائقه أن يامن حرب اختطف مع ركاب السيرفيس الذي يقوده.

وأوضح حرب، أن العائلة لا تعرف هوية الركاب الذين كانوا برفقة شقيقه في السيرفيس لكن تبيّن أنهم 14 شخصاً بينهم نساء، مشيراً إلى أن الخاطفين اتصلوا في اليوم التالي بالعائلة وطلبوا فدية 20 مليون ليرة للإفراج عن يامن.

إياد حرب، أكّد أن العائلة لا تملك مثل هذا المبلغ، وأنهم تواصلوا مع جهات في حمص للتواصل مع الخاطفين والاطمئنان على يامن دون جدوى، مبيناً أن العائلة اجتمعت لمحاولة جمع ما استطاعت من المال، معرباً عن أمله بالإفراج عن شقيقه وعودته لولديه.

وتناقلت صفحات محلية أنباءً عن عملية الخطف، قالت فيها أن الخاطفين طلبوا مبلغ 50 مليون ليرة عن كل مخطوف، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

سناك سوري