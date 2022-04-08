رونالدو يثير القلق في مانشستر؟

أثار كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، حالة من القلق، قبل المواجهة القوية أمام إيفرتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد، إيفرتون، بعد غد السبت، في إطار الأسبوع 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، أن رونالدو لم يشارك في تدريبات الفريق التي أجراها اليوم الخميس، ليثير القلق حول مشاركته.

وأضافت أنه من غير المعروف، ما إذا كان الدون البرتغالي قد قام بأعمال فردية في صالة الألعاب الرياضية من عدمه

وتابعت "رانجنيك مدرب المان يونايتد، سيكون حريصًا على تواجد كريستيانو رونالدو في مباراة إيفرتون".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق عن شهر آذار المنصرم.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول البريميرليج برصيد 51 نقطة، مقابل 25 نقطة في جعبة إيفرتون في المرتبة 17.