أزمة كبيرة في باكستان

أمرت المحكمة العليا في باكستان بانعقاد البرلمان مجدداً يوم السبت التاسع من نيسان الجاري وإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وهو قرار يرى فيه المراقبون صفعة لعمران خان وانتصارا للمعارضة التي لجأت للمحكمة.

وقال القضاة الخمسة في المحكمة العليا إنّ منع البرلمان من الانعقاد للتصويت على حجب الثقة عن حكومة عمران خان يوم الأحد الماضي وما تلاه من حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة خلال تسعين يوما غير دستوري.

وبدا قرار المحكمة ختاما لأسبوع من الغموض الذي ضرب تلك القوة النووية في جنوب آسيا، بعد أن رفضت حكومة خان إجراء تصويت على الاقتراح.

وفقد خان الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد الماضي.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، ثم حل رئيس البلاد وهو أيضا حليف لخان البرلمان بناء على طلب الأخير.