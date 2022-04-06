تصريح إسرائيلي غير مسبوق ضد روسيا بسبب أوكرانيا

«روسيا ارتكبت جرائم حرب ضد السكان في أوكرانيا» هو التصريح الأول من نوعه للخارجية “الإسرائيلية” منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي تهاجم فيه روسيا صراحةً.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس الثلاثاء، عن وزير الخارجية “الإسرائيلي” يائير لابيد، قوله إن «الصور والشهادات التي تصلنا من أوكرانيا مخيفة، القوات الروسية نفذت جرائم حرب ضد السكان المدنيين العُزّل».

وأوضح: «نحن نواجه في الأيام الأخيرة أوقاتاً ليست سهلة، توجد حرب في أوروبا، ومجدداً دولة كبيرة وقوية تغزو دون أي مبرر دولة أصغر وأضعف منها».

ولفت إلى أن «الحرب في أوكرانيا على وشك أن تغير هيكل سوق الطاقة الأوروبية والشرق أوسطية”، مضيفاً أنه “يوجد هنا تفاهمات، لكن هناك أيضاً فرص يجب علينا دراستها».

وأكد لابيد أن «”إسرائيل” تدرس إمكانية تنفيذ أنشطة مشتركة حول سلسلة من الموضوعات، تتمثل بالأمن الإقليمي»، مبيناً أن الكيان يرى أن «التعاون الأمني ضرورية لسلامة المواطنين، ووقف الإرهاب».

وتأتي تصريحات وزير الخارجية “الإسرائيلي”، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عن إدانته لمقتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا، غير أنه لم يشر إلى روسيا بشكل مباشر.

وبحسب تصريحات مقتضبة لنفتالي بينيت، حول ما حدث في بوتشا، قال: «لقد صدمنا من الصور القاسية لبوتشا”، واصفاً مشاهد المجزرة بأنها مروعة».