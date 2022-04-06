الكرملين: بوتين يأمر بسحب القوات الروسية من مقاطعة كييف

06-04-2022

الكرملين: بوتين يأمر بسحب القوات الروسية من مقاطعة كييف

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمراً بسحب قوات الجيش من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وأضاف بيسكوف في حوار اليوم مع قناة ( ال سي اي) الفرنسية متحدثاً عن انسحاب القوات الروسية من كييف “هذه بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة”.

وأوضح بيسكوف أنه من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات أردنا أن نقدم بادرة حسن نية مشيراً إلى إمكانية اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات لذلك أمر الرئيس بوتين القوات الروسية بمغادرة منطقة كييف.

واستأنفت روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضي مفاوضاتهما عبر الفيديو بالتوازي مع إعلان موسكو أن موقفها بشأن شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونباس لا يزال ثابتاً.

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