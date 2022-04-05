فشّة خلق السوريون أنفقوا 190.6 مليار ليرة على التبغ و الدخان خلال عام

أصدرت المؤسسة العامة للتبغ، بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

وذكرت المؤسسة أن الخزينة العامة حصلت هذا المبلغ تحت بنود: قيم فوائض اقتصادية، ورسم إنفاق استهلاكي وضريبة دخل الأرباح وضريبة التبغ والعمل الشعبي.

وجاء في التقرير أن الأرباح الصافية بلغت 23,9 مليار ليرة، قبل اقتطاع الضريبة، وحددت كمية الإنتاج بنحو 7322 طناً من التبغ، بقيمة 181.9 مليار ليرة سورية.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، كشف المدير العام لـ "السورية للتجارة" زياد هزاع أن المؤسسة ستبيع قريباً الدخان في صالاتها عبر "البطاقة الذكية".

ويشهد سوق التبغ في سورية موجة من التقلبات في الأسعار وانعدام أصناف أجنبية مستوردة إلا أنها تختفي كل مرة من الأسواق وتعود بأسعار جديدة أكثر ارتفاعاً وفق مواطنين سوريين.