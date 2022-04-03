39 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
الكرملين: واثقون من أن مبدأ تسعير الغاز بالروبل سيتم تطبيقه مستقبلاً على سائر الصادرات الروسية
الكرملين: قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل تأديب الغرب بل حرصاً من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات
بيسكوف يكشف عن شبكة مختبرات أسلحة بيولوجية يديرها البنتاغون
الدفاع الروسية: إسقاط 125 طائرة و88 حوامة ومسيرة و221 من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي المضاد منذ بدء العملية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 51 منشأة حربية أوكرانية خلال الليلة الماضية بينها 4 مراكز للقيادة واثنتان من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي المضاد
وسائل إعلام: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين بدون طيار تابعتين لأوكرانيا قرب كييف
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مصفاة لتكرير النفط وثلاثة مستودعات لحفظ
الوقود بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة في محيط مدينة أوديسا الأوكرانية
الدفاع الروسية: نعمل على إجلاء الأجانب المحتجزين في ماريوبول
المسلحون المتطرفون الأوكرانيون يسلبون المساعدات الإنسانية من المدنيين في دونباس
زاخاروفا: الغارة الأوكرانية على منشأة بيلغورود جاءت بعد دعوة واشنطن مواطنيها لمغادرة روسيا
إضافة تعليق جديد