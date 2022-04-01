معاقبة 300 سرفيس في اللاذقية وقريبا نظام لتعقّب السرفيس

أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة اللاذقية مالك الخيّر، أنه تمت مخالفة 300 سرفيس مؤخراً لتسربها عن الخطوط المرخصة لها، إضافة لمخالفات تتعلق بالإتجار غير المشروع بالمحروقات.

وذكر أن العقوبات للسرافيس المتسربة عن الخطوط تصل إلى حجز المركبة لمدة أسبوع وغرامة مالية بقيمة 35 ألف ليرة عن كل يوم حجز إضافة إلى توقيف مخصصات الوقود عن هذه المدة، مضيفاً إنه في حال تكرار المخالفة يتم حجز المركبة لمدة أسبوع وزيادة الغرامة إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف المخصصات من المحروقات لمدة أسبوع.

وذكر الخيّر أنه تتم دراسة تفعيل نظام التعقّب «جي بي إس» بعد أن تتم تجربته في محافظتي دمشق وحماة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التجربة سيتم نقلها إلى اللاذقية بعد توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقها بشكل فعال.

وأكد أن هذا النظام سيحد من المخالفات بشكل عام بما يؤمن نقل الركاب بالتزام السرافيس وعدم قدرتها على التسرب علماً أن عدد السرافيس 3500 سرفيس في محافظة اللاذقية.

فيما يخص الأرياف، أشار الخيّر في تصريحات صحفية، إلى العمل المستمر لضبط عمل مجمل السرافيس وفق توجيهات محافظ اللاذقية، لافتاً إلى توزيع جديد لسرافيس ريف القرداحة بنقل 35 سرفيساً من خط القرداحة اللاذقية إلى خطوط الريف الأكثر حاجة بما يؤمن نحو 80 بالمئة من خطوط الريف، الأمر الذي سيتم تطبيقه على ريف الحفة والمزيرعة وصلنفة وعدد من قرى الريف البعيد، بما يخفف الأعباء عن المواطنين بهذه المناطق من ناحية توفير وسائل النقل.

ولفت إلى نقل 14 سرفيساً من خارج المحافظة كانوا قد نقلوا خطوطهم إلى اللاذقية وتم تعميمها وترخيصها بلوحات لخطوط محددة، تم نقلها حالياً إلى خطوط بحاجة لدعم بعدد أكبر لتلبية حاجة المواطنين، ومنها خطوط ضاحية الإسكان – ضاحية الباسل – سنجوان – بسنادا – سقوبين.