تقاتل ضد الروس في أوكرانيا.. ماذا تعرف عن كتيبة الشيخ المنصور؟

ظهرت مؤخراً مقاطع فيديو لمقاتلين، يطلقون صواريخ «آر بي جي» على القوات الروسية في أوكرانيا، ثم بعد ذلك يصيحون «الله أكبر»، قيل إنهم تابعون لـ«كتيبة الشيخ منصور».. فمن هؤلاء المقاتلون؟

كتيبة الشيخ منصور، مقاتلون شيشان مناهضون لروسيا وحكومة رمضان قديروف الشيشانية، يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني ضد روسيا.

زعيم الكتيبة هو شخص يُعرف باسم «مسلم»، وسُميت الكتيبة باسم شخصية شيشانية قاومت الروس في القرن الثامن عشر، وتضم في صفوفها بالإضافة إلى المقاتلين الشيشان، مسلمين من بلدان أخرى مثل الأوزبك والبلغار.

مقاتلو الكتيبة هاجروا من الشيشان بعد هزيمتهم مطلع العقد الماضي أمام الجيش الروسي، وقرروا دعم القوات الأوكرانية في معارك دونباس، حيث يرون أنها امتداد لحربهم ضد روسيا.

سحقت روسيا خلال حرب 1999-2000 الجزء الأكبر من هؤلاء، ووضعت على رأس السلطة رمضان قديروف الذي تقاتل قواته إلى جانب روسيا الآن في أوكرانيا.

واضطر «مسلم» قائد الكتيبة الشيخ منصور، الذي قاتل الروس خلال حرب الشيشان الأولى والثانية إلى الفرار للجبال، حتى عام 2007، ثم هاجر إلى أوكرانيا.

تشير تقديرات صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن عدد المقاتلين الشيشانيين في 2014 وصل إلى نحو 300 مقاتل، منتشرون شرقي أوكرانيا.

وأفاد موقع «فايس» أن الكثير من عناصر الكتيبة يقاتلون من دون معدات واقية، فيما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الكتيبة مشهورة بنصب الكمائن والغارات الدقيقة.

بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من شهر شباط الماضي، وبينما أيدت حكومة الشيشان بقيادة رمضان قديروف روسيا في حربها، وأرسلت قوات إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، انضم مقاتلون شيشان مناهضون لموسكو مثل كتيبة الشيخ منصور إلى الجيش الأوكراني في الحرب.