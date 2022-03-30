30-03-2022
دونيتسك تلحق بلوغانسك في إعلان الرغبة بانضمامها لروسيا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، رغبة الجمهورية بالانضمام لروسيا بعد استكمال تحرير أراضيها من سيطرة الجيش الأوكراني.
وقال بوشيلين إن “سلطات الجمهورية تخطط للاستفادة من تجربة جمهورية الشيشان في إعادة إعمار المدن بعد العمليات العسكرية”.
وأكد عزم الجمهورية على إعادة إعمار مدينة ماريوبول بعد استكمال السيطرة عليها وإخراج القوميين المتطرفين منها.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أعلن قبل ايام رغبته بإجراء استفتاء شعبي حول إمكانية الانضمام لروسيا.
المصدر : وكالات
إضافة تعليق جديد