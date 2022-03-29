مقتل امرأتين سوريتين في هجوم عنيف بالنرويج

ذكرت وسائل إعلام أن امرأتين سوريتين قتلتا نتيجة هجوم عنيف من رجل سوري في مدينة كريستيانساند بالنرويج، يوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الرجل السوري سلّم نفسه للشرطة، لتعثر قوات الطوارئ بعدها على المرأتين، وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص بالمدينة الواقعة جنوب البلاد.

ورغم نقل المرأتين إلى المستشفى، إلا أنهما توفيتا بعد وقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة أجدر.

ونقلت الوكالة عن بيان الشرطة، بأن الضحيتين امرأتان بالغتان، ويُشبته برجل في الخمسينات من العمر بقتلهما في الحادث الذي وقع في حي سوم.

وأشار بيان الشرطة إلى أن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

يشار إلى أن النرويج كانت من بين الدول الأوروبية التي لجأ إليها السوريون خلال سنوات الحرب، ويعيش في الدولة الأوروبية الشمالية حولي 31 ألفاً من السوريين بحسب إحصاء الأمم المتحدة.