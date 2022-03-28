وفاة امرأة على يد زوجها في حلب 

أُخبر قسم شرطة الميدان بحلب من مخفر مشفى حلب الجامعي بدخول المدعوة (فاطمة - ب) إسعافاً إلى المشفى بعد مفارقتها الحياة وعليها آثار كدمات وتحقن دماء في أنحاء جسمها ، حضرت دورية من القسم المذكور ودورية من قسم الأدلة الجنائية وتم نقلها إلى مركز الطبابة الشرعية ، وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين سبب الوفاة هو الوزمة الدماغية التالية لرض شديد على الرأس.

من خلال المتابعة وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة الميدان وفرع الأمن الجنائي دارت الشبهات حول زوج المغدورة ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالمعلومات الواردة اعترف بإقدامه على ضرب زوجته بواسطة عصا خشبية على رأسها وأنحاء جسمها منذ عدة أيام لوجود خلافات شخصية بينهما في المنزل ، ولم يقم بإسعافها إلى المشفى خوفاً من كشف أمره وتعرضه للمساءلة القانونية.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.



وزارة الداخلية السورية