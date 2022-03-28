ما علاقة سوريا:إعلامي مصري يكشف تفاصيل قمة العقبة

ما أن انتهت القمة الرباعية العربية، التي استضافتها مدينة العقبة الأردينة يوم الجمعة الماضي، حتى خرجت تحليلات كثيرة حول الغاية من الاجتماع العربي المفاجئ.

وشهدت القمة حضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي السابق كان الاجتماع في الأردن، يقتصر على الرؤوساء الثلاثة في مصر والأردن والعراق، حيث دفع تواجد "بن زايد" المحللين إلى استحضار اسم سوريا في القمة، خصوصاً أنها أتت بعد أسبوع من زيارة الرئيس الأسد للإمارات.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي المصري مصطفى بكري عن تفاصيل ومجريات القمة خلال برنامجه "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد المصرية، وفق ما نقل عن مصادر خاصة، بحسب قوله.

وقال بكري إن القمه ناقشت 4 قضايا مهمة، والقضية الأولى كانت التوصل إلى توافق على عودة سوريا للجامعة العربية، ومشاركتها في القمه المقبلة التي ستعقد في الجزائر.

وأضاف أن الاجتماع تناول التشاور الي بناء حلف جديد في المنطقة، ومواجهة التحركات المتسارعة في المنطقة حول الحرب الروسية الأوكرانية، والموقف الأمريكي، ودول الناتو.

وتابع بكري، أن القمة ناقشت الاتفاق على أن يكون هناك "موقف توافقي عربي" في هذا الإطار.

وكشف الإعلامي المصري ان "الاجتماع تناول ايضاً القضايا التي سيناقشها الاجتماع الذي سيعقد في تل أبيب الاثنين القادم بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وأمريكا والكيان الصهيوني".

وكانت مصر استضافت خلال الأسبوع الماضي قمة ثلاثية في شرم الشيخ، ضمت قادة مصر والإمارات و"إسرائيل"، وسط معلومات أن القمم الثلاث في مصر والأردن و"إسرائيل"، لا تخرج عن سياق واحد.

ورغم المعلومات المتضاربة حول الغاية من القمم المتتابعة، فإن مراقبين، أكدوا أنها تجري بتنسيق مع السعودية من بعيد، وتتناول قضايا سوريا وأمن الطاقة وحرب أوكرانيا والملف النووي الإيراني.