200 ألف أنقذت شركة الصوف والسجاد في حماه من الخسارة 

بخبرات محلية نجح عمال قسم الصيانة والمشغل الميكانيكي بالشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة. بتأهيل وإصلاح العديد من الآلات المتوقفة من سنوات. وذلك بالاعتماد على قطع التبديل المحلية، بوضعها في الخدمة مجدداً.



وأوضح مدير عام الشركة هشام العبد الله أن الفنيين والعمال. أعادوا تأهيل وإصلاح وصيانة آلة فارزة مسننات، توقفت عن العمل منذ ست سنوات.



بسبب عدم توفر القطع التبديلية اللازمة لتشغيلها، والتي تعد مهمة جداً. لتوفير المسننات بكافة الأحجام والمقاسات الكبيرة والصغير من مادتي الحديد والفيبر.



وبذلك تم توفير ملايين الليرات على الشركة، من نفقات كلف الصيانة أو شراء مسننات. في حين أن أعمال الصيانة والإصلاح التي لم تستغرق أكثر من 7 أيام، ولم تكلف أكثر من 200 ألف ليرة.



من جهتها، أكدت المهندسة غادة الحاج محمد رئيس قسم الصيانة على أهمية هذه الخطوة. لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة. بسبب الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية.



ولفتت المهندسة إلى الجهود التي يبذلها عمال المشغل، وخاصة بتصنيع أكثر من 13 مقاساً مختلفاً من المسننات بكافة أنواعها وأصنافها والمواد المدخلة في تصنيعها، خاصة من الفيبر.



إذ أن كلفة المسنن الواحد في حال توفره في الأسواق لاتقل عن 300 ألف ليرة. بينما يتم تصنيعه بكلفة لا تزيد عن 9 آلاف ليرة، فضلاً عن الجودة وطول عمره التشغيلي.



وبدوره، أوضح جهاد الجلل فني في قسم المشغل الميكانيكي أن العديد من الآلات ضمن الخط الألماني بمعمل الصوف، جرى تصنيع المسننات اللازمة لها وتركيبها.



حيث تم تصنيع العديد من المسننات من مواد البلاستيك والفيبر والحديد من كافة القياسات والأنواع الخاصة بآلات الغزل والسحب من قياسات مختلفة. وتصنيع محاور كروم لمضخات تدوير الماء لأحواض الغسيل وحركات جنزير لعلب السرعة ضمن خط الغسيل. بما يساهم في تحسين نوعية الخط ومضاعفة الإنتاجية.

