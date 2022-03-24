عرض حكومي ببيع المواد الغذائية تقسيطا للعاملين

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة (حكومية، متخصصة ببيع المواد الغذائية) أنها ستبيع المواد الغذائية على أقساط، وبسقف 500 ألف ليرة (200 دولار بالسعر الرسمي)، للعاملين في الدولة.

وأصدرت المؤسسة تعليمات البيع بالتقسيط للمواد الغذائية المتوافرة فيها للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، حسب وكالة “سانا”.

وأوضحت المؤسسة في تعليماتها أن سقف التقسيط هو 500 ألف ليرة لكل عامل دون فوائد، على أن يسددها خلال 12 شهرا، بدءا من الشهر الذي يلي محضر الاستلام، وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى 17 من الشهر المقبل.

وحسب تعميم المؤسسة فإن “الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط”، وأشارت إلى أن “المواد المعروضة للتقسيط هي المواد الغذائية المتوافرة في المؤسسة والمشتراة قطعيا باستثناء المواد التي يتم بيعها بموجب البطاقة الإلكترونية”.

وأشارت المؤسسة إلى أن الجهات العامة ترسل القوائم بأسماء العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني، إضافة إلى تعهد من محاسب الإدارة وأمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.



المصدر: “سانا”