يوتيوب تمنح فرصاً أكثر لجني المال

قال موقع “سوشال ميديا توداي” إن منصة يوتيوب استعرضت بعض التحديثات القادمة إلى خدمة البث المباشر YouTube Live، ومن هذه التحديثات إضافة الضيوف إلى البث المباشر وكذلك إشعارات جديدة عن القنوات عند بثها في التطبيق وخيارات العرض المحدثة.

تمنح هذه الخاصية أي صانع محتوى القدرة على دعوة ضيف إلى بثه المباشر عن طريق إرسال رابط إليه، وذلك من خلال خاصية Go Live Together (الظهور الحي معاً) التي ستبدأ بتجربتها قريباً.

وسيتمكن مستضيف البث من رؤية تحليلات البث ولكن الضيوف لن يتمكنوا من الاطلاع على هذه البيانات، أو على الأقل في الوقت الحالي.

ومن فوائد هذه الخاصية أنها تخفف الضغط عن صانع المحتوى الذي يظهر وحده لأن الظهور وحيداً والتحدث إلى الكاميرا يمكن أن يثير الرهبة، كما أن القدرة على دعوة الآخرين سيساعد على اجتذاب الآخرين للمشاركة في البث الحي، ما يؤدي إلى جعل مزيد من صناع المحتوى يجنون المال من محتواهم من خلال أدوات الإعلانات المتطورة في يوتيوب.

ستضيف يوتيوب أيضاً “حلقات البث الحي” الجديدة التي ستساعد المشاهدين على تحديد متى تقدم القناة بثاً حياً، وتشبه هذه الحلقات تلك الموجودة في إنستغرام، والتي تقدم إشعاراً محدداً عندما تقدم القناة بثاً حياً، لذلك يمكن للمستخدم أن يضغط لعرض البث.

تسعى يوتيوب أيضاً إلى إضافة خاصية تسمى إعادة التوجيه فيما بين القنوات، في الوقت الحالي، يستطيع صانع المحتوى الذي لديه 1000 مشترك على الأقل توجيه المشاهدين من بث حي أو بث بريمير إلى بث حي آخر أو بث بريمير آخر في قناته، لكن صانع المحتوى لن يتمكن من إرسال المشاهدين إلى بث حي أو بث بريمير تستضيفه قناة أخرى.

أما عند إطلاق هذه الخاصية الجديدة، سيستطيع صانع المحتوى الذي لديه 1000 مشترك على الأقل ولا توجد على قناته مخالفات لتعليمات المجتمع أن يوجه مشاهديه إلى بث حي أو بث بريمير تستضيفه قناة مختلفة.

وستمنح هذه الخاصية القدرة على مزيد من التعاون في المنصة، ويمكن أن تكون هذه أداة قيمة للشراكات بين المؤثرين.

