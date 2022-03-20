برشلونة يقدم العرض الأول لضم محمد صلاح

20-03-2022

برشلونة يقدم العرض الأول لضم محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من الانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وهناك اختلاف بين الطرفين حول العقد الجديد، وزعمت تقارير أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة يرى صـلاح بديلًا أرخص من النرويجي إيرلنيج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأوضحت “سبورت” أن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صـلاح.

وختمت: “بينما يقيّم ليفربول الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني”.

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