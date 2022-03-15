الأمم المتحدة: نحتاج مزيدا من المعلومات للتأكد من قصف دونيتسك بذخائر عنقودية

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية بحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن الهجوم المميت الذي وقع في مدينة دونيتسك يوم الاثنين.



وردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة لديها أية أدلة على أن القوات الأوكرانية تستخدم ذخائر عنقودية، قال حق، اليوم الثلاثاء: "سنكون بحاجة إلى مزيد من المعلومات حتى نرى إذا كان من الممكن تأكيد ذلك".



وتعرضت المدينة لقصف صاروخي، يوم الاثنين، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 37 آخرين.



وقال زعيم جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن وسط مدينة دونيتسك أصيب بصاروخ "توشكا يو" الأوكراني المحمل بالذخائر العنقودية.



يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة جنوب شرقي أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.



وتهدف العملية، حسبما أعلنت موسكو، إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.



ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.