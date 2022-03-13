محمد صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لليفربول؟

قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول ليحقق فوزاً ثمينا ًعلى مضيفه برايتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»

وسجل ثنائية “الريدز” الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 19 و61 على الترتيب.



وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على كريستال بالاس بعد غد الاثنين.



في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هوايته في هز الشباك وحقق رقماً مميزاً جديداً اليوم السبت خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول أن هدف صلاح أمام برايتون هو الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في «البريميرليغ».

كما رفع صلاح بهذا الهدف رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 20 هدفاً، وهذا رابع موسم من أصل خمسة مواسم لعبها النجم المصري مع “الريدز” يسجل فيها 20 هدفاً أو أكثر في مسابقة الدوري.