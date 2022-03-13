كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، “أحمد حيدر”، تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

“حيدر” وفي حديث لإذاعة محلية قال إنه «لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لعدم الوصول إلى مرحلة التسنبل بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي إذ بلغت 1.5 مليون هكتار».



وأضاف إن «التراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم».

وأوضح أن «الاعتماد الأساسي في محصول القمح على المساحات المروية ولا يوجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن العام الماضي، أما البعلية فيوجد انخفاض».

وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا بينما الحاجة تبلغ مليوني طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار.

ويوجد تخطيط مستمر حسب الموارد المائية، والمتاح مائياً تقريباً لهذه السنة كان أقل من السنة الماضية نتيجة انخفاض القدرة الإروائية، والإنتاج يعتمد على الزراعة المروية، بحسب حيدر.

وتحدث المسؤول عن وجود مشاكل في المحاصيل الزيتية “محاصيل صناعة الزيت منها دوار الشمس” لأن زراعتها تتركز بحوض الفرات، والأهم بخطط زراعة هذه المحاصيل هو القدرة الإروائية.

كما تحدث عن مشاكل بالمحاصيل العلفية، مشيراً إلى تشكيل لجنة لزيادة المساحات المزروعة وخاصة الذرة الصفراء العلفية، للحث على الزراعة بغية تعويض النقص وتأمين الأعلاف بشكل أساسي.

ومن المتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على الشرق الأوسط عموماً، وعلى سوريا التي تعتمد على استيراد القمح من روسيا.