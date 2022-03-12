12-03-2022
القوات الأمريكية تواصل سرقتها للنفط السوري من منطقة الجزيرة
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واصلت القوات الأمريكية سرقة الثروات السورية من منطقة الجزيرة وأخرجت اليوم السبت 24 صهريجا محملا بالنفط إلى قواعدها في شمال العراق”.
وكشفت مصادر محلية أن “24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي في طريقها باتجاه شمال العراق”.
وينشر الجيش الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته، إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة به، والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة، وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا”.
المصدر: “سانا”
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