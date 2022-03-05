الكرملين: روسيا لا تسعى لتقسيم أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".



وتستعد كييف لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدا السبت أو بعد غد... نحن على تواصل مستمر".

المصدر: "تاس"